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Шойгу на совещании Совбеза доложил о ходе спецоперации на Украине

14:24
  • четверг
  • 24 марта 2022

Кроме того, обсуждалось оказание гумпомощи

Владимир Путин в четверг провел совещание Совета безопасности России. На нем обсуждался ход специальной операции на Украине.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, о ходе спецоперации на Украине доложил министр обороны Сергей Шойгу.

"Шойгу доложил о ходе специальной военной операции, а также о предпринимаемых военными усилиях по оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности и восстановлении жизненно важной инфраструктуры на освобожденных территориях", - сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС).

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