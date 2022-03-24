В Telegram произошел массовый сбой

Поступило более тысячи жалоб

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой.

Неполадки зафиксировали днем 24 марта, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных ресурсов. На 14:00 по московскому времени более 1,6 тысячи пользователей пожаловались на нестабильную работу соцсети.

Среди основных неполадок – проблемы с подключением к серверам и перебои при отправке сообщений, передает ТАСС.

Накануне тоже наблюдались сбои в работе Telegram. Пользователи жаловались на подключение сервера, работу приложения и проблемы с получением сообщений.

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