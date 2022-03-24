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В Кремле отреагировали на пуск КНДР

14:41
  • четверг
  • 24 марта 2022

Северная Корея пустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге в четверг, что российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском КНДР.
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"Мы самым внимательным образом наблюдаем. Очень важно, чтобы этот регион не превращался в еще один регион, где растет напряженность. Важно избегать любых действий, которые к ней могут привести", - отметил кремлевский спикер (цитата по РИА "Новости").

Ранее Северная Корея пустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Снаряд упал в 150 километрах к западу от полуострова Осима японской префектуры Хоккайдо.

Как заявили военные, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров.

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