Увеличено число участников поисков пропавшего горняка на шахте в Кузбассе

Газовая обстановка в выработках стабильна

Состав группировки спасателей на шахте "Осинниковская" увеличен до 36 человек. Под завалами выработки остается машинист. Газовая обстановка в выработках стабильная.

"Сейчас в шахте работают два отделения ВГСЧ и 24 человека из вспомогательной горноспасательной команды шахты. По данным ГУ МЧС по Кемеровской области, газовая обстановка в шахте в норме", - приводит сообщение пресс-службы предприятия ТАСС.

Горная порода обрушилась в выработке утром 24 марта. На момент ЧП под землей находились 119 человек. 118 из них эвакуированы, пострадавших среди них нет. Один человек находится под завалами, его местонахождение уже известно.

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