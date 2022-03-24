Лавров заявил о праве россиян выбирать страну проживания

Люди могут уехать из России
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что каждый россиянин имеет право уехать из России. Об этом пишет "Интерфакс".
"Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", — сообщил министр.
Ранее президент Владимир Путин заявил про "очищение российского общества от предателей".
"Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", — сказал глава государства.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"