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Лавров заявил о праве россиян выбирать страну проживания

14:43
  • четверг
  • 24 марта 2022

Люди могут уехать из России

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что каждый россиянин имеет право уехать из России. Об этом пишет "Интерфакс".

"Если те, кто хочет выбрать проживание в другой стране, приходят к такому решению, это вполне в соответствии с нашим законодательством, это их выбор, их решение", — сообщил министр.

Ранее президент Владимир Путин заявил про "очищение российского общества от предателей".

"Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы", — сказал глава государства.

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Сергей Лавров
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