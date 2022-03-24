Названо число безработных в России

Минтруд считает ситуацию стабильной

В России около 660 тысяч граждан имеют статус официально зарегистрированных безработных. Об этом в четверг, 24 марта, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.

Как уточнила замглавы ведомства Елена Мухтиярова, это количество россиян, которые состоят на учете в центрах занятости в качестве безработных.

При этом количество открытых вакансий, зарегистрированных на российских биржах труда, превышает 1,6 миллиона. С этой точки зрения ситуация на рынке труда достаточно стабильна, цитирует Мухтиярову ТАСС.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в России около 90 тысяч работающих граждан выведены в режим простоя. При этом Котяков назвал ситуацию на рынке труда достаточно стабильной — увольнения пока не фиксируются.

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