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Организаторы отменили фестиваль "Кинотавр"

14:55
  • четверг
  • 24 марта 2022

В этом году он не состоится

Фестиваль "Кинотавр", который должен был пройти в Сочи в сентябре, не состоится. Об этом сообщили организаторы киносмотра.

Мероприятие перенесли на период, когда "мы переживем текущие политические события", заявил президент кинофестиваля Александр Роднянский. По его словам, необходимо "осмыслить произошедшее со страной и всеми нами" (цитата по РБК).

Роднянский является гражданином Украины. Он переехал в Москву в 2002 году. Выступил продюсером десятков фильмов и сериалов, включая "Левиафан", "Нелюбовь", "Девятая рота", "Жара", "Обитаемый остров".

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