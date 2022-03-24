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Лавров: Запад не балует своих зрителей фактами

15:02
  • четверг
  • 24 марта 2022

ЕС и США предпочитают позицию highly likely

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером, что страны Запада зачастую отказываются предоставлять факты.
Лавров назвал русофобию в странах Запада приговором цивилизации

В пример глава внешнеполитического ведомства привел заявления представителя США в Совете Безопасности ООН о том, что российские данные об американских биолабораториях на Украине являются ложью.

"Это один из многочисленных примеров, который может объяснить, почему, когда нужно узнать факты, обращаются, как правило, к нашему постоянному представителю, а не к представителям западных стран, которые, прямо скажем, фактами совсем не балуют своих зрителей", - подчеркнул глава МИД (цитата по ТАСС).

По словам Лаврова, в активе Запада зачастую остается только позиция highly likely без доказательств.

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