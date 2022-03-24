Москвичам пообещали снег в апреле

Синоптики предупредили о переменчивой погоде

Конец марта и начало апреля не порадуют жителей столичного региона погожей погодой. Об этом в четверг, 24 марта, рассказала ведущий специалист агентства "Метеоновости" Арина Артемова.

В последние выходные дни марта южный ветер сменит направление на западный, небо затянет облаками. В субботу ожидаются дожди, а в ночь на воскресенье — снег. Атмосферное давление в предстоящие выходные резко снизится и окажется меньше нормы на 12 единиц.

Температура воздуха 26 марта в течение дня сохранится в пределах +4...+9 градусов. Однако уже в воскресенье термометры покажут -3...+2 градусов.

Начало апреля также будет сопровождаться переменной облачностью и осадками в виде дождя и мокрого снега, сообщает портал "Метеоновости".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что 24 марта станет для москвичей последним погожим солнечным днем перед резким похолоданием со снижением температуры и северным ветром.

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