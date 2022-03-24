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В "Единой России" рассказали о последствиях Третьей мировой войны

15:59
  • четверг
  • 24 марта 2022

Победителей в ней не будет

Как сказано в обращении комиссии "Единой России" к общественным организациям и объединениям Европы, в Третьей мировой войне не может быть победителей.

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"Мы уверены, что в Третьей мировой войне, о которой периодически говорят сегодня в Европе, не может быть победителей", - приводит сообщение РИА "Новости".

В "ЕР" добавили, что те, кто допускает возможность войны, ведут к глобальной катастрофе все человечество.

Единственным способом прекращения кризисов является соблюдение принципов неделимости европейской безопасности, заключили в комиссии.

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