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"Очумевшие поляки": Лукашенко оценил инициативы Варшавы по Украине

15:25
  • четверг
  • 24 марта 2022

Польские предложения выльются в третью мировую войну

Инициативы Польши в отношении Украины чреваты третьей мировой войной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил предложения Варшавы направить в Незалежную западный миротворческий контингент.

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"Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают…  давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими?", - заявил Лукашенко на совещании в Минске.

Белорусский лидер подчеркнул, что ситуация очень серьезная. По словам Лукашенко, за страну над "цепляться зубами и держаться" - но лучше это делать без автомата, передает агентство БелТА.

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