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Суд смягчил меру пресечения Рашкину

18:18
  • четверг
  • 24 марта 2022

Теперь депутат находится под подпиской о невыезде

В Саратове суд изменил меру пресечения депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, обвиняемому по делу о незаконной охоте. Мера пресечения в виде запрета определенных действий заменена на подписку о невыезде, сообщил ТАСС адвокат Константин Лазарев.

Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Теперь ему грозит штраф или лишение свободы. Свою вину депутат не признает.

Госдума 29 ноября 2021 года по представлению Генпрокуратуры дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения в его отношении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Рассмотрение дела против Рашкина по существу назначено на 31 марта.

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