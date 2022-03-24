В России сократят срок оформления прав на дачные участки

Такое поручение дал глава правительства

Срок оформления прав на земельные дачные участки должен быть сокращен. Такое поручение в четверг, 24 марта, дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, срок оформления не должен превышать трех рабочих дней. В настоящее время он может составлять от шести до 12 дней, уточнили в столичном отделении Росреестра.

Мишустин поручил Министерству строительства и ЖКХ организовать подготовку необходимой нормативной базы, сообщается на официальном сайте кабмина.

В декабре 2021 года дачная амнистия была продлена до марта 2031 года одобрил Совет Федерации. До этого времени граждане смогут зарегистрировать в упрощенном порядке дачный или садовый дом, которые не значится в едином госреестре недвижимости.

На этот же срок продлевается возможность для гражданина, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, оформить в собственность земельный участок, на котором этот дом построен.

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