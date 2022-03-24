Сценарий "Соляриса" Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей

На торги выставлены и другие предметы, связанные с творчеством режиссера

Предметы, связанные с творчеством культового режиссера Андрея Тарковского, представлены на торгах, организованных аукционным домом "Литфонд". Главными достопримечательностями онлайн-аукциона названы редкая фотография Тарковского и сценарий фильма "Солярис".

Экземпляр киносценария "Соляриса" снабжен рукописными правками и отметками знаменитого режиссера. Оформленный в картонную обложку документ состоит из 90 листов, на титульном листе надпись "Эталон".

Внимание коллекционеров привлекла также редкая фотография Андрея Тарковского за авторством фотографа Владимира Мурашко. Режиссер запечатлен в непринужденной обстановке во время съемок фильма "Сталкер". Аукцион состоится 25 марта, сообщается на сайте "Литфонда".

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