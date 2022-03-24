ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сценарий "Соляриса" Тарковского выставят на аукцион за 4,5 миллиона рублей

15:47
  • четверг
  • 24 марта 2022

На торги выставлены и другие предметы, связанные с творчеством режиссера

Предметы, связанные с творчеством культового режиссера Андрея Тарковского, представлены на торгах, организованных аукционным домом "Литфонд". Главными достопримечательностями онлайн-аукциона названы редкая фотография Тарковского и сценарий фильма "Солярис".

В Москве представили отреставрированную версию "Сталкера" Тарковского
Маргарита Терехова: как удачная пластика сделала ее звездой и музой Тарковского

Экземпляр киносценария "Соляриса" снабжен рукописными правками и отметками знаменитого режиссера. Оформленный в картонную обложку документ состоит из 90 листов, на титульном листе надпись "Эталон".

Внимание коллекционеров привлекла также редкая фотография Андрея Тарковского за авторством фотографа Владимира Мурашко. Режиссер запечатлен в непринужденной обстановке во время съемок фильма "Сталкер". Аукцион состоится 25 марта, сообщается на сайте "Литфонда".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из фильма "Солярис"
Кадр из фильма "Солярис"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.