ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минздрав заверил, что в России нет дефицита инсулина

15:55
  • четверг
  • 24 марта 2022

Закупать лекарства впрок не нужно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в четверг на встрече с депутатами Госдумы, что в стране нет дефицита инсулина.

Глава Минздрава призвал не делать запасов лекарств
Минздрав опроверг дефицит жаропонижающих сиропов для детей

"Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".

По словам Мурашко, препаратов для терапии щитовидной железы также достаточно. Это как отечественные, так и зарубежные медикаменты.

При этом министр еще раз призвал сограждан не закупать лекарства впрок, создавая тем самым искусственный ажиотаж.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Сахарный диабет
Сахарный диабет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.