Минздрав заверил, что в России нет дефицита инсулина

Закупать лекарства впрок не нужно

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в четверг на встрече с депутатами Госдумы, что в стране нет дефицита инсулина.

"Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".

По словам Мурашко, препаратов для терапии щитовидной железы также достаточно. Это как отечественные, так и зарубежные медикаменты.

При этом министр еще раз призвал сограждан не закупать лекарства впрок, создавая тем самым искусственный ажиотаж.

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