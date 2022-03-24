Минздрав заверил, что в России нет дефицита инсулина

Закупать лекарства впрок не нужно
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил в четверг на встрече с депутатами Госдумы, что в стране нет дефицита инсулина.
"Никакого дефицита инсулинов нет, они в достаточном количестве есть", - цитирует главу Минздрава РИА "Новости".
По словам Мурашко, препаратов для терапии щитовидной железы также достаточно. Это как отечественные, так и зарубежные медикаменты.
При этом министр еще раз призвал сограждан не закупать лекарства впрок, создавая тем самым искусственный ажиотаж.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"