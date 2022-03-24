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Владимир Ефимов: в Москве приняты меры поддержки девелоперов

15:45
  • четверг
  • 24 марта 2022

Срок предоставления банковской гарантии продлен до шести месяцев

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил в четверг, что в столице был утвержден пакет антикризисных мер поддержки для девелоперов, возводящих объекты по программе создания мест приложения труда.
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"Теперь срок предоставления банковской гарантии, необходимой для реализации проекта, продлен до шести месяцев, а при определении размера гарантии исключена привязка к ключевой ставке Центрального банка России — она зафиксирована на уровне 9,5 процента годовых", - рассказал замглавы города.

Он добавил, что по некоторым условиям соглашений у инвесторов появилась возможность продления на полгода сроков исполнения.

Программа создания мест приложения труда заработала в 2020 году. Она призвана снизить маятниковую миграцию, нагрузку на дороги и общественный транспорт, обеспечить сбалансированную застройку спальных районов с учетом потребности в рабочих местах.

Девелоперы, если одновременно возводят коммерческие, промышленные и социальные объекты за пределами Третьего транспортного кольца и МКАД, по условиям программы получают льготу при изменении вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилья. По новым соглашениям срок предоставления банковских гарантий увеличен с трех до шести месяцев.

"Сегодня инвесторы могут получить льготы, если построят объекты образования и науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательных центров и других объектов", - отметил Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Вошедшие в программу девелоперы построят в различных районах города объекты общей площадью более одного миллиона квадратных метров.

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