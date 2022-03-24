Во время брифинга упомянули сына президента США Джо Байдена

Минобороны России сообщило о причастности инвестфонда Rosemont Seneca к финансированию биолабораторий на Украине. По данным оборонного ведомства, фондом руководит сын президента США Джо Байдена Хантер. Кроме этого, прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками Пентагона.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов сообщил на брифинге, что США и их союзники вывезли с Украины не менее 16 тысяч биопроб. Например, в проекте UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4 тысяч солдат взяли образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 — на антитела к вирусу Конго-Крымской лихорадки.

Скрининг населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона, сообщает министерство.

В Минобороны России также заявили об американских испытаниях ранее не апробированных лекарств на украинских солдатах и добавило, что на территории США подобные работы запрещены, так что проводятся Пентагоном за рубежом.

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