Минспорта нашло плюсы в оттоке легионеров из РПЛ

ФИФА разрешила иностранным игрокам РПЛ разрывать контракты без неустойки

Отъезд иностранных игроков из клубов Российской премьер-лиги может повысить конкуренцию в российском футболе. Об этом в четверг, 24 марта, заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Глава Минспорта выразил надежду, что "такой кризис легионеров даст возможность для повышения конкуренции внутри российского футбола, как для спортсменов, так и для тренеров".

При этом исполком Российского футбольного союза смягчил лимит на количество легионеров. С сезона 2022/2023 клубам РПЛ разрешается указать в заявке не восемь, а до 13 иностранных футболистов, сообщает ТАСС.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса российские сборные и клубные команды были отстранены от участия во всех международных соревнованиях по футболу.

Иностранным футболистам, выступающим за российские клубы, Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила разрывать контракты в одностороннем порядке, без какой-либо неустойки. Легионерам РПЛ также продлили трансферное окно.

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