ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МИД заявил, что Польша приступила к опасной эскалации

16:15
  • четверг
  • 24 марта 2022

Россия не оставит действия Варшавы без ответа

В Министерстве иностранных дел России заявили, что принятое польскими властями решение об объявлении persona non grata 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве - сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений.
Польша заморозила счета российского посольства

"Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что все это будет учитываться в практических шагах России в отношении Польши.

"Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься", - уточнили в МИД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Здание МИД России
Здание МИД России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.