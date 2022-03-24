МИД заявил, что Польша приступила к опасной эскалации

Россия не оставит действия Варшавы без ответа

В Министерстве иностранных дел России заявили, что принятое польскими властями решение об объявлении persona non grata 45 сотрудников российских учреждений в Варшаве - сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений.

"Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что все это будет учитываться в практических шагах России в отношении Польши.

"Россия не оставит этот враждебный выпад без такого ответа, который заставит польских провокаторов задуматься", - уточнили в МИД.

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