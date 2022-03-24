США ввели санкции против Госдумы и Грефа

Кроме того, под ограничения попали десятки российских оборонных предприятий

Министерство финансов США расширило антироссийский санкционный список, передает ТАСС.

Под ограничения 328 депутатов Государственной думы, а также - десятки предприятий оборонного сектора России.

Кроме того, персональные санкции введены против главы Сбербанка Германа Грефа.

Санкции предполагают запрет на ведение дел и заключение сделок. Физлицам запрещается въезд на территорию США.

При этом стало известно, что санкции теперь распространяются на любые операции с золотом, если они связаны с Банком России.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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