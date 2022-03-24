ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

НАТО отвергла предложение о миротворцах на Украине

16:43
  • четверг
  • 24 марта 2022

С инициативой ранее выступила Польша

По итогам саммита НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши отправить на Украину натовских миротворцев.

Зеленский потребовал передать Украине каждый сотый танк и самолет НАТО
23 года назад начались натовские бомбардировки Югославии

"НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с Россией", - сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем генсек уточнил, что альянс предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты.

Кроме того, НАТО нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе.

Ранее сам Столтенберг согласился остаться генсеком НАТО еще на год.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Войска НАТО
Войска НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.