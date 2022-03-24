НАТО отвергла предложение о миротворцах на Украине

С инициативой ранее выступила Польша

По итогам саммита НАТО в Брюсселе генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг прокомментировал предложение Польши отправить на Украину натовских миротворцев.

"НАТО не будет разворачивать войска на Украине, чтобы избежать войны с Россией", - сказал он (цитата по ТАСС).

Вместе с тем генсек уточнил, что альянс предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также средства киберзащиты.

Кроме того, НАТО нарастит военное присутствие на своем восточном фланге на постоянной основе.

Ранее сам Столтенберг согласился остаться генсеком НАТО еще на год.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"