Граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут работать в России без патента

Их документы, включая водительские права, будут признаны во всех регионах

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины смогут работать на территории нашей страны без оформления патента. Их документы, включая водительские права, будут признаны во всех регионах. Об этом сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, сегодня Россия начала выплачивать единовременно по 10 тысяч рублей пенсионерам и бюджетникам на освобождённых в ходе спецоперации территориях. Под контролем наших войск теперь находится город Изюм в Харьковской области. Наступление развивают подразделения ДНР и ЛНР.

Перемещение только короткими перебежками. В доме напротив рассредоточились боевики, организовали огневые точки и палят прямо из окон. Но деваться им уже некуда. Спецназ ополченцев прижал националистов к стене. Точки националистов уничтожаются прицельным огнём. Некоторых удаётся взять живыми.

Оружие и боеприпасы у радикалов на исходе. Как, впрочем, мало и самих боевиков в Мариуполе. Войска ДНР окружают противника и отрезают ему пути к отступлению. Уже взяты под контроль металлургический комбинат "Азовсталь". Там националисты организовали военную базу. В Черниговской области российскими ВКС полностью уничтожена батарея гаубиц ВСУ. В Бахмуте и Солидаре ликвидированы воинские части, где располагался крупный арсенал.

"К утру 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области. По военным объектам украинских вооруженных сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования. В результате ударов уничтожены 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, в том числе девять С-300 и четыре "Бук-М1" в населенном пункте Даниловка, южнее Киева, штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения в населенном пункте Бахмут Донецкой области", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Бойцы народной милиции ДНР отбрасывают противника из Марьинки. За населённый пункт идут ожесточённые бои. Отступая, боевики сжигают свои же укреппозиции вместе с падшими бойцами. Делают это специально, чтобы невозможно было определить, кто воюет за ВСУ.

В Марьинке, как и в Волновахе, найден тайник с документами. В нём были не только личные дела солдат, но и сертификаты от британских инструкторов, свидетельствующие о подготовке радикалов ведения танковых боёв. Причём, обучение проводили не какие-то там частные военные компании, а офицеры танкового королевского полка.

"При детальном изучении оставленных в пункте дислокации украинскими националистами документов нашими специалистами обнаружены очередные доказательства участия в боевых действиях на стороне вооруженных формирований Украины иностранных наемников", - заявил Эдуард Басурин, официальный представитель ДНР.

Вооружённые силы Украины не стесняются никаких методов ведения боя. В том числе и запугивание своих же. Мэр города Купянск обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отпустить его дочь, которую три дня назад задержали сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области. Накануне обещали отпустить, но вместо этого начались угрозы о расправе над 20-летней Дарьей. Населённый пункт Купянск без боя перешёл под контроль российской армии в конце февраля.

"Владимир Александрович, если вы считаете, что я как мэр города совершил должностное преступление, и один, без оружия, не противостоял вооружённой армии, судите меня. Если вам нужна моя жизнь, возьмите её. Но помогите спасти дочь", - сказал мэр города Купянск Геннадий Мацегора.

Из Мариуполя, где уже несколько дней не прекращаются уличные бои, сегодня удалось эвакуировать несколько сотен человек. Тем не менее, в городе ещё остаётся много людей, и ситуация там не просто сложная – критическая. Российские военные доставили туда гуманитарную помощь – это вода, продукты, предметы личной гигиены. Уже раздали более тысячи наборов. Многие из жителей не ели несколько дней.

"Надежда на то, что это скоро закончится. Конечно, спасибо вам за помощь, потому что хлеб нам нужен. Вода нам нужна как средство выживания", - говорит жительница Мариуполя Елена.

Во время проведения спецоперации не перестаёт восхищать героизм и отвага российских солдат. Отличившихся в ходе боевых действий бойцов наградили прямо на передовой, в 30 километрах от Киева. Ордена Мужества и медали "За отвагу" вручал командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко, который лично прибыл на линию фронта. По его словам, чествование героев на местах сражений – это хорошая традиция, которая в том числе отлично поддерживает боевой дух.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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