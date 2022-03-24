Власти Австрии назвали нереальным отказ от поставок нефти и газа из России

Австрия получает до 80% газа из России

НАТО предоставит Киеву дополнительную военную помощь, но вводить своих миротворцев на территорию Украины не будет, чтобы не провоцировать вооружённый конфликт с Россией. Об этом рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам экстренного саммита в Брюсселе. Специально для участия в нём в Бельгию приехал президент США Джо Байден. На встрече также договорились о создании дополнительных боевых групп в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. Не обошлось и без планов по усилению санкционного давления на Москву.

Едва открывшись после месячного перерыва, российский рынок акций практически сразу вырос более чем на 10 процентов. Доллар на торгах в четверг опускался до 95 рублей 60 копеек, евро - до 105 рублей. То, что пресса уже окрестила газовым ультиматумом России, делает свое дело. Второй день подряд наша национальная валюта наращивает свои позиции. Европа стоит перед судьбоносным выбором - принять новые правила игры и платить за голубое топливо в рублях или же перекрыть самим себе газовый вентиль ради геополитических амбиций Вашингтона. Украина пока не пошла на конфронтацию с Москвой, годами за копейки получала наш газ. И сейчас не теряет надежды уговорить всю Европу назло врагу платить втридорога.

"Если какая-либо страна ЕС уступит унизительным требованиям Путина платить за нефть и газ в рублях, это будет всё равно что помогать Украине одной рукой и помогать России убивать украинцев другой. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", - заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Массовая остановка производств из-за отсутствия доступных энергоносителей, как это уже происходит в ФРГ, западным лидерам явно ни к чему. И вот германский Бундестаг заявляет, что теоретически возможность платить за газ в рублях есть. А австрийский канцлер уже практически подписался под новыми условиями.

"Моя цель - не ставить под угрозу безопасность поставок. Немедленный отказ от российского газа невозможен. Я вижу то же самое с сырой нефтью, потому что посыл неверный. Так не выйдет. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители", - сказал канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Решение об оплате за наш газ касается только недружественных стран. Но вот забеспокоился президент Сербии, государства, граждане которого вместо русофобии, наоборот, массово выражают безоговорочную поддержку российской спецоперации по защите Донбасса.

"После объявления решения России газ подорожал на 25%. Ни Будапешт, ни София не будут платить за газ в рублях. Есть много сложных вопросов", - сказал президент Сербии Александр Вучич.

Российский газ поступает в Сербию и Венгрию через газотранспортную систему Болгарии. Накануне министр энергетики этой страны заявил, что у Софии есть возможность оплачивать газ в рублях, и сейчас рассматриваются разные сценарии. В Кремле опасения сербского президента услышали.

"Абсолютно нормально, он прав. Это действительно может быть проблематичная ситуация. Потому что Болгария в данном случае выступила с недружественными шагами, с враждебными шагами по отношению к нам. Поэтому ей придется за рубли, хочет она - не хочет, нравится - не нравится. Вместе с тем, это не распространяется на Сербию. Это та проблема, которую предстоит решить. И, естественно, озабоченности Сербии будут для нас первоочередными и приоритетными", - пообещал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Японии от категоричных заявлений воздерживаются, но говорят, что пока не понимают, как оплачивать газ рублями. В правительстве Италии говорят: только в евро. Если позиция не изменится, то Риму придется искать других поставщиков. Доля российского газа в республике составляет более 40 процентов. И здесь уже отмечают рост цен. И, соответственно, народные волнения. В супермаркете Франции то и дело вспыхивают битвы за растительное масло. Дефицит.

На улицах Испании также звучат призывы к правительству заниматься не русофобией, а внутренними экономическими проблемами. В Мадриде - очередное массовое шествие недовольных счетами за электричество.

В Брюсселе, тем временем, сразу 3 саммита. "Большой семерки", НАТО и ЕС. Главная тема - действия России на Украине и их последствия. И, конечно же, санкции. Вдохновлять Старый Свет из-за океана прилетел Джо Байден. Хотя по США обратные последствия антироссийских рестрикций бьют не так, как по Европе. Встречать дорогого гостя в ночи отправилась целая делегация. Бельгийский премьер жал руку прямо у трапа, премьер-министр Эстонии от радости хлопала в ладоши.

Эммануэль Макрон в штаб-квартире НАТО старался ни на шаг не отходить от президента США, хотя буквально несколько лет назад с такими же объятиями приставал к предыдущему хозяину Белого дома.

Протокольное фото участников саммита. Вместо канцлера от Германии позирует посол ФРГ при североатлантическом альянсе Рюдигер Кёниг. По неизвестным причинам Олаф Шольц опоздал. И в штаб-квартиру НАТО прибыл, когда генсек организации уже выступал с речью.

"Мы несём ответственность за то, чтобы этот конфликт не перерос в полномасштабную войну между НАТО и Россией. НАТО не будет разворачивать войска на Украине, потому что это может привести к конфликту между Россией и альянсом", - сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Таким образом, предложение Польши не прошло. Варшаве, видимо, так хочется развязать Третью мировую войну, что она уже который день уговаривает союзников по НАТО ввести на Украину миротворцев и закрыть небо. Страны Восточной Европы на саммите вновь говорили об угрозе в лице России. Видимо, уже размещенные в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии 40 тысяч солдат альянса уверенности не придают. Зеленский принял участие в мероприятии по видеосвязи. Обижался, что не поддерживают, снова попрошайничал.

"Украине нужна военная помощь без ограничений. НАТО мог бы предоставить Украине хоть 1% от имеющихся в его распоряжении танков и самолётов", - заявил Зеленский.

По итогам саммита НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия. Раз уж Киев кричит на весь мир о подобной угрозе. И некоторые делают вид, что верят. Чтобы использовать как повод для введения санкций против Москвы.

"Владимир Путин переступил красную черту и ударился в варварство. И вот теперь мы все вместе должны наблюдать этот ужасный кризис на Украине, невероятные страдания украинского народа. Страны НАТО должны обсудить, что еще мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу защитить себя, какие еще санкции ввести, чтобы еще больше зажать в экономических тисках путинский режим", - сказал премьер Британии Борис Джонсон.

Впрочем, Джонсон уже предлагал украинцам драться до последней капли крови. А вот тот британский премьер забыл, что работает телекамера. На этих кадрах канцлер казначейства Риши Сунак рассказывает парламенту о гуманитарной катастрофе на Украине. Премьер-министр Борис Джонсон в этот самый момент весело хохочет и корчит гримасы. И это все, что нужно знать об истинном отношении Запада к Украине.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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