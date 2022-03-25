Гороскоп на сегодня, 25 марта, для всех знаков зодиака

Рыбы рискуют переоценить свои финансовые возможности, а водолеев ждут неожиданные препятствия

Овны

Суета и бестолковые встречи на работе сегодня могут вызвать у вас головную боль и усталость. Постарайтесь провести выходные весело и ярко, чтобы хорошенько перезагрузить мозг.

Тельцы

День может оказаться эмоционально сложным из-за вмешательства недовольного вами Сатурна. Не пугайтесь, если ухудшится настроение или исчезнет мотивация, просто потерпите!

Близнецы

Ваш энтузиазм может не найти понимания и поддержки у окружающих, а это обидно! На самом деле у многих сегодня серьезный энергетический спад, учитывайте это, пожалуйста.

Раки

Сегодня вы можете попасть под горячую руку шефа, проверяющих органов или чиновников. Не принимайте близко к сердцу, просто отойдите на безопасное расстояние.

Львы

Некоторые проблемы со здоровьем могут расстроить ваши планы на день. Поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы не допускать перегрузок, а если нужно – запишитесь к врачу.

Девы

Не стесняйтесь сегодня сентиментальности или своих необычных желаний, напоминающих детские капризы. Кто сказал, что вы не имеете права похандрить или полениться?

Весы

Источником стресса для вас сегодня может стать общение с любимым человеком или близким другом. Избегайте болезненных тем, если не хотите испортить отношения.

Скорпионы

Ваши поездки и рабочие дела могут проходить в нервной обстановке: усталость чувствуете не только вы. Озаботьтесь тем, чтобы порадовать себя чем-то в этот непростой день.

Стрельцы

Вы сегодня будете озадачены ценами на необходимые вам товары. Вообще этот день может быть чувствительным для вашего банковского счета, поэтому ищите способы сэкономить.

Козероги

Луна в вашем знаке ослаблена Солнцем, из-за чего может ощущаться усталость, апатия, спад энергии. С этим не нужно бороться, выход только в заботливом отношении к себе.

Водолеи

Неожиданные препятствия ждут вас в поездках, деловой переписке, логистике, коммуникациях с людьми. Чтобы не тратить на это нервы, переключитесь лучше на другие дела.

Рыбы

Вы рискуете переоценить свои финансовые возможности и остаться с пустым кошельком. Кроме того, сегодня вам могут напомнить о старом долге, который вы забыли отдать.

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