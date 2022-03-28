Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Стрельцам лучше не привлекать к себе внимание, у рыб настало время расстаться с вредной привычкой

Овны

Сегодня общение дается с трудом из-за соединения Сатурна и Венеры – вам хочется тишины и уединения. Чтобы не потерпеть фиаско в личной жизни, лучше сделать в ней паузу.

Тельцы

Если вы умеете использовать осторожность и наблюдательность в карьере и бизнесе, то сегодня ваш день. Вы также сможете понять, на чем можно сэкономить.

Близнецы

Если вы нацелены на учебу или практику за границей, сегодня можно поискать способ сделать это бесплатно. Но у звезд есть одно условие: ваш серьезный настрой.

Раки

Глубоко личные и даже интимные проблемы, которые вас волнуют, могут быть разрешены сегодня. Если вы готовы кропотливо работать над этим, звезды обязательно подскажут решения.

Львы

Прохладные, сдержанные отношения в паре не должны вас пугать и расстраивать. Сегодня мало кто способен бурно выражать свои чувства, будьте готовы к этому.

Девы

Если сделать этот день разгрузочным или сесть на диету, вы получите хорошие результаты. Также сегодня можно пойти к стоматологу, массажисту, остеопату, неврологу.

Весы

Вам придется вспомнить об экономии, дисциплине, сдержанности и попробовать научить этому свои детей. Можно ради эксперимента потренировать волю, отказавшись от чего-либо на один день.

Скорпионы

Вам будет полезно заняться домашней бухгалтерией, проанализировать счета, платные подписки. Пользуетесь ли вы всем тем, что оплачиваете, или деньги улетают в трубу?

Стрельцы

Вам звезды рекомендуют сегодня скромно одеться и не привлекать к себе внимание. Это день для серьезных дел, поэтому шутки, смех или вызывающий внешний вид будут неуместны.

Козероги

Вам понравится Сатурнианская энергия этого дня, потому что она вам близка. Тем не менее, будет ошибкой просить сегодня повышения зарплаты или поднимать цены на услуги.

Водолеи

Венера в вашем знаке соединилась с Сатурном, что очень заметно понизило градус эмоций. Сегодня хорошо проводить хладнокровный анализ ситуации, оптимизировать свои расходы.

Рыбы

Звезды советуют вам сегодня расстаться с какой-то вредной привычкой или перестать транжирить деньги. Это день аскетизма и самоотречения, так что вам будет легче отказаться от соблазнов.

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