Вучич назвал глупыми обвинения Запада в адрес России

Президент Сербии напомнил об агрессии НАТО против Югославии

Сегодня 23-я годовщина начала агрессии НАТО против Югославии. Причиной воздушной наступательной операции, которая не была санкционирована ООН, альянс назвал "предотвращение геноцида албанского населения в Косове".

Бомбардировки Союзной Республики Югославия, которая тогда состояла из Сербии и Черногории, продолжались 78 дней. За это время авиация НАТО совершила 38 тысяч боевых вылетов. Жертвами налётов стали до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч. Две трети погибших и пострадавших - мирное население. Материальный ущерб составил почти 100 миллиардов долларов.

За время операции только на Сербию в снарядах сбросили 15 тонн обеднённого урана, удары с воздуха разрушили несколько экологически опасных объектов. В результате сейчас эта страна занимает в Европе первое место по смертности от онкологических заболеваний. Память погибших в результате агрессии НАТО почтили сегодня во всех крупных городах Сербии. А накануне годовщины страшных событий президент страны Александр Вучич дал свою оценку действиям альянса.

"Через 23 года хорошо видно, насколько ужасными, ошибочными и, прежде всего, противоправными, аморальными были действия 19 стран-членов НАТО. Как сегодня похабно и глупо звучат их заявления о том, что они напали на Сербию из-за гуманитарной катастрофы, чтобы предотвратить новый Освенцим, как сказал тогдашний министр иностранных дел Германии Йошка Фишер. Как глупо звучат сегодня их обвинения в адрес России в агрессии против Украины. Для них мораль, ценности, о которых они постоянно говорят, вообще не существуют. Мы всегда за прощение, сотрудничество, но, извините, забыть не сможем", - заявил Вучич.

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