Россия высылает черногорского дипломата

В ответ на недружественные действия противоположной стороны

В МИД России в четверг был вызван посол Черногории в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

Ему вручили ноту о высылке черногорского дипломата.

"Данная мера является ответом на принятое 4 марта черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Подгорице", - уточнили в МИД.

Ранее власти Черногории изменили условия безвизового режима для россиян. Вместо 90 дней они смогут находиться на территории страны лишь месяц. Чтобы продлить срок пребывания, придется обращаться в посольство и заплатить 60 евро.

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