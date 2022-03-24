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Россия высылает черногорского дипломата

16:59
  • четверг
  • 24 марта 2022

В ответ на недружественные действия противоположной стороны

В МИД России в четверг был вызван посол Черногории в Москве, сообщила пресс-служба ведомства.

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Ему вручили ноту о высылке черногорского дипломата.

"Данная мера является ответом на принятое 4 марта черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Подгорице", - уточнили в МИД.

Ранее власти Черногории изменили условия безвизового режима для россиян. Вместо 90 дней они смогут находиться на территории страны лишь месяц. Чтобы продлить срок пребывания, придется обращаться в посольство и заплатить 60 евро.

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