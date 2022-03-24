Россиянам рекомендовали пока не отказываться от масок

Минздрав прорабатывает новые форматы ревакцинации для населения

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко по итогам заседания комитета Госдумы в четверг призвал сограждан продолжать носить маски.

"Мы видим, что пока коронавирусная инфекция не ушла полностью", - отметил глава Минздрава (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнил Мурашко, ведомство в настоящее время прорабатывает новые форматы ревакцинации для населения. О них расскажут в ближайшую неделю.

По словам Мурашко, в ряде зарубежных стран сегодня наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.

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