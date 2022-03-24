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Бочкарев: 4 медицинских объекта построят на востоке Москвы до конца года

17:46
  • четверг
  • 24 марта 2022

Готовность комплекса на территории больницы №15 имени Филатова составляет 45%

До конца 2022 года в ВАО Москвы завершат строительство двух поликлиник, лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова и скоропомощного комплекса на территории городской клинической больницы №15 имени Филатова.

Как сообщил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, взрослые поликлиники на 750 посещений в смену появятся в районах Измайлово и Богородское. Здания возводятся в соответствии с новым стандартом оснащения поликлиник "Московский стандарт плюс".

По словам главы стройкомплекса, новый лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени Логинова в районе Перово построен на 75%, он будет рассчитан на 570 коек. Готовность скоропомощного комплекса на территории больницы №15 имени Филатова составляет 45%.

Бочкарев добавил, что до конца года планируется завершить строительство 45 медицинских объектов. Новые поликлиники появятся в 23 районах столицы. Планируется построить 10 корпусов, включая скоропомощные стационарные комплексы для больницы имени Боткина и НИИ имени Склифосовского, корпус инфекционной больницы №1, новый корпус больницы в Коммунарке и другие важные объекты.

Видео: Собянин осмотрел строительную площадку нового комплекса Московского клинического научно-практического центра имени Логинова

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