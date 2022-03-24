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ЦБ понизил курсы доллара и евро более чем на 7 рублей

18:04
  • четверг
  • 24 марта 2022

В четверг на Московской бирже возобновились торги акциями

На 25 марта Банк России установил официальный курс доллара на уровне 96,0458 рубля, евро - на 105,4679 рубля, передает ТАСС.

Уточняется, что доллар понизили на 7 рублей 11,6 копейки, евро- на 7 рублей 79,34 копейки.

На Московской бирже в четверг курс доллара снижался до 96,39 рубля, курс евро находился на уровне 105,8 рубля.

24 марта 2022 года на фондовом рынке Московской биржи возобновились торги акциями после месячной приостановки.

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