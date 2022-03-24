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Захарова обратилась к греческому народу

18:08
  • четверг
  • 24 марта 2022

Речь пошла о ситуации на Украине

В ходе брифинга в четверг официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратилась к греческому народу по поводу ситуации на Украине.

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"Неужели вы не понимаете, как страдал Донбасс все 8 лет и какая страшная, чудовищная катастрофа произошла на Украине, когда националистические батальоны стали частью вооруженных сил этой страны и они были заряжены на изничтожение того населения, которое не подчинялось бы их воле?", - цитирует спикера внешнеполитического ведомства ТАСС.

Как добавила дипломат, народы России и Греции не раз плечом к плечу противостояли общим угрозам.

25 марта отмечается День независимости Греции.

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