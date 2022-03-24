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Японский депутат указал на манипуляции Зеленского

18:26
  • четверг
  • 24 марта 2022

В ряде областей Украины всегда царили пророссийские настроения

Высокий рейтинг Владимира Зеленского сейчас искусственно создан самим политиком, отметил в беседе с журналом Shukan Gendai депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

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"Он довольно ловко уловил и использовал действительно имеющиеся у части населения антироссийские настроения", - сказал парламентарий.

По словам политика, в ряде областей Украины всегда царили пророссийские настроения.

Как добавил Судзуки, именно Зеленский является главной причиной кризиса на Украине. Киев последовательно отказывался от выполнения Минских соглашений.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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