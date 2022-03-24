На Ставрополье нашли мертвым пропавшего подростка

На теле не признаков насильственной смерти

Управление Следственного комитета по Ставрополью сообщило об обнаружении в Грачевском округе тела исчезнувшего во вторник 15-летнего подростка.

"В четверг во время поиска в лесополосе, в нескольких километрах от животноводческой точки недалеко от села Казинка было обнаружено тело мальчика без признаков насильственной смерти", - сказано в сообщении.

Как считает следствие, дом недалеко от села Тугулук несовершеннолетний покинул после ссоры с отцом.

"Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики", - сообщили в региональной прокуратуре.

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