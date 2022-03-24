ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Ставрополье нашли мертвым пропавшего подростка

18:58
  • четверг
  • 24 марта 2022

На теле не признаков насильственной смерти

Управление Следственного комитета по Ставрополью сообщило об обнаружении в Грачевском округе тела исчезнувшего во вторник 15-летнего подростка.

"В четверг во время поиска в лесополосе, в нескольких километрах от животноводческой точки недалеко от села Казинка было обнаружено тело мальчика без признаков насильственной смерти", - сказано в сообщении.

Как считает следствие, дом недалеко от села Тугулук несовершеннолетний покинул после ссоры с отцом.

"Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов системы профилактики", - сообщили в региональной прокуратуре.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Следственный комитет России
Следственный комитет России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.