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ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине

19:04
  • четверг
  • 24 марта 2022

В документе содержится требование к России прекратить бои на Украине

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. В документе содержится требование к России немедленно прекратить боевые действия на Украине.

Авторы утверждают, что "военное наступление России на территории Украины и его гуманитарные последствия достигают масштабов, которых международное сообщество не видело в Европе десятилетиями" (цитата по РИА Новости).

Россию также призвали исполнить другую резолюцию ГА ООН. Документ приняли 2 марта. В нем Россию призывали прекратить специальную военную операцию на Украине и вывести войска. Также осуждалось решение России "повысить готовность своих ядерных сил".

Ранее Совбез ООН не принял резолюцию России, направленную на организацию вывоза мирных людей из зоны спецоперации.

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