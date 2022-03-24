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РКН заблокировал сайт разработчиков игры S.T.A.L.K.E.R.

19:03
  • четверг
  • 24 марта 2022

Ранее студия отказалась продавать свои игры россиянам

Сайт украинской студии-разработчика видеоигр GSC Game World заблокирован в России Роскомнадзором, передает ТАСС.

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Уточняется, что доступ ограничен на основании статьи федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Он регулирует доступ к сайтам, содержащим в том числе призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее GSC Game World приостановила продажи своих игр российским пользователям.

Студия известна в первую очередь по серии игр S.T.A.L.K.E.R. Это шутеры от первого лица, в которых герой исследует территорию Чернобыльской АЭС в роли сталкера. В настоящее время GSC разрабатывает сиквел проекта - S.T.A.L.K.E.R. 2. Выход игры был запланирован на 8 декабря 2022 года.

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