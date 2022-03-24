Минобороны оценило угрозу для Европы от биолабораторий на Украине

Ведомство обнародовало новые доказательства военно-биологической деятельности США

Данные об американских биолабораториях на Украине свидетельствуют о системной работе по созданию оружия массового поражения. И направлена она была на подрыв безопасности России. Об этом заявили в Следственном комитете после того, как Минобороны обнародовало новые доказательства военно-биологической деятельности США на территории Украины. Пентагон организовал вывоз свыше 16 тысяч образцов. Это ткани и кровь человека, а также патогены. На их основе планировали разрабатывать смертельно опасные биоагенты. Кроме того, ведомство раскрыло причастность к этим проектам Хантера Байдена - сына действующего президента США Джо Байдена.

Свою военно-биологическую программу на территории Украины США реализовывали более чем масштабно. Это хорошо видно на схеме, которую составили по итогам анализа попавших в распоряжение Минобороны документов. Здесь все причастные лица, госструктуры, компании. Сложная, разветвленная, но работавшая как часы преступная сеть. Подрядчики Пентагона. Вездесущий Джордж Сорос - спонсор цветных революций. И даже инвестиционный фонд, которым руководит сын американского президента - Хантер Байден. О чем Байден-старший, конечно, не знать не мог.

"Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая, наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру. Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона", - сообщил Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России.

Регистрационная карта подтверждает: в военно-биологическую деятельность США действительно были вовлечены 30 украинских лабораторий (см. видео репортажа). Сумма инвестиций Вашингтона всего за два года составила более 30 миллионов долларов. При этом персонал и подрядчики были освобождены от уплаты налогов. Полный карт-бланш, в том числе и на вывоз за пределы Украины биопроб - в количестве, как стало известно из документов, не менее 16 тысяч.

"В соответствии с проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона. Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Лёффлера в Германии. Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией коронавируса", - заявил Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС.

Особенно интересовали американских заказчиков возбудители сибирской язвы - патогены высокого поражения и устойчивости к окружающей среде, а также способы их передачи через насекомых. Видимо, вспышку инфекции должны были представить как естественный процесс. В Минобороны напоминают: Пентагон и раньше экспериментировал с возбудителем смертельно опасной болезни. Достаточно вспомнить рассылку спор сибирской язвы с период с 2005 по 2015 годы. Тогда их получили почти две сотни человек в 10 странах. Сейчас опыты на людях продолжаются.

"По данным, опубликованным в болгарских СМИ, погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик – компания Scymount – предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники Министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев", - сообщил Игорь Кириллов.

Цинизм и в том, что подобные работы строго запрещено проводить в США. И ресурсов для того, чтобы делать это за пределами страны, у Вашингтона более чем достаточно. По данным МИД Китая, под американским контролем находится почти 340 лабораторий по всему миру. И обнародовать истинные цели их деятельности США, конечно, не спешат. В российском Минобороны отметили, что будут добиваться разъяснений в рамках международного расследования.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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