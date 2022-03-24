Россия и Украина провели обмен пленными

Он был произведен по формуле десять на десять военнослужащих

Российская сторона подтвердила проведение с Украиной обмена пленными. Он был произведен по формуле десять на десять военнослужащих, пишет "Интерфакс".

Ранее об этом сообщила украинская сторона. По данным Киева, кроме военных, стороны обменяли моряков: 11 российских моряков с гражданского судна, затонувшего у Одессы, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир".

В среду официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва и Киев провели уже два обмена пленными.

До этого сообщалось, что девять пленных россиян поменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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