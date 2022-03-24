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Москва назвала главное препятствие на переговорах с Киевом

19:43
  • четверг
  • 24 марта 2022

Решения Украины принимает не Украина

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала главным препятствием в переговорном процессе по Украине несамостоятельность киевского режима.

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"Не киевский режим принимает решения, и принимаемые решения не соответствуют интересам народа, населения, граждан Украины. Все это делается с подачи Вашингтона через соответствующие каналы связи, преподносятся решения как решения украинской стороны", - уточнила спикер внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Как добавила дипломат, в настоящее время переговоры продолжаются и "это и есть прогресс".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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