Кадыров сообщил об освобождении администрации Мариуполя

Украинские военные бежали

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram, что чеченские силовики освободили здание администрации Мариуполя.

"Ребята сообщают по радиосвязи, что освободили здание администрации Мариуполя и водрузили над ним наш флаг", - сказано в посте.

Кадыров добавил, что оставшиеся в живых защитники администрации бросили оружие и бежали.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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