Макрон заявил о наступлении "беспрецедентного" продовольственного кризиса

Особенно уязвимы страны Африки

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе указал на признаки продовольственного кризиса.

"Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис", - сказал французский лидер (цитата по ТАСС).

Макрон напомнил, что Россия и Украина - крупнейшие сельскохозяйственные производители. Особенно уязвимы в сложившихся обстоятельствах страны Африки и Ближнего Востока.

Как добавил глава государства, продолжать или приостанавливать работу в России - это выбор самих французский компаний.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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