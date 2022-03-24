ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Макрон заявил о наступлении "беспрецедентного" продовольственного кризиса

20:18
  • четверг
  • 24 марта 2022

Особенно уязвимы страны Африки

Президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе указал на признаки продовольственного кризиса.
Макрон допустил введение во Франции продуктовых чеков

"Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис", - сказал французский лидер (цитата по ТАСС).

Макрон напомнил, что Россия и Украина - крупнейшие сельскохозяйственные производители. Особенно уязвимы в сложившихся обстоятельствах страны Африки и Ближнего Востока.

Как добавил глава государства, продолжать или приостанавливать работу в России - это выбор самих французский компаний.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Пустые полки в магазине
Пустые полки в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.