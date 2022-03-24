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Эрдоган выразил осторожный оптимизм по украинским переговорам

20:36
  • четверг
  • 24 марта 2022

Турецкий лидер продолжит контакты с Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал украинский кризис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.
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"Считаем, что НАТО должна действовать реалистично и стратегически. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной и приветствуем прогресс в них с осторожным оптимизмом", - сказал турецкий лидер, которого цитирует ТАСС.

Как уточнил Эрдоган, он намерен продолжить контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По словам главы республики, НАТО не представляет угрозу для России или какой-либо другой страны.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией".

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