Эрдоган выразил осторожный оптимизм по украинским переговорам

Турецкий лидер продолжит контакты с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал украинский кризис на пресс-конференции в Брюсселе по итогам саммита НАТО.
"Считаем, что НАТО должна действовать реалистично и стратегически. Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной и приветствуем прогресс в них с осторожным оптимизмом", - сказал турецкий лидер, которого цитирует ТАСС.
Как уточнил Эрдоган, он намерен продолжить контакты с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
По словам главы республики, НАТО не представляет угрозу для России или какой-либо другой страны.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"