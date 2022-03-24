Венедиктов сообщил об угрозах в свой адрес

Ему подкинули свиную голову

Бывший главред "Эха Москвы" Венедиктов сообщил, что получил угрозы от неизвестных. Ему подкинули свиную голову, а на дверь наклеили стикер с гербом Украины и антисемитской надписью.

"Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?" — прокомментировал угрозы Венедиктов в Telegram-канале.

1 марта Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к "Эху Москвы". Радиостанцию отключили от эфира за фейки о спецоперации России на Украине.

5 марта совет директоров "Эха Москвы" разорвал контракт с Венедиктовым. Большая часть совета директоров проголосовала за ликвидацию радиостанции и ее сайта.

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