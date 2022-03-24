"Роскосмос" разочаровался в европейских коллегах

Они оказались излишне политизированными

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил в интервью CCTV-13, что госкорпорация разочарована в своих европейских коллегах.

"Они оказались излишне политизированными, они поставили под угрозу все международное космическое сотрудничество", - уточнил Рогозин.

Он добавил, что приготовленные для европейских космических аппаратов ракеты будут использованы для запуска спутников частных компаний и партнерских стран.

Как заметил глава корпорации, всего это около 10 ракет.

Ранее Рогозин предупредил, что США могут отключить Россию от GPS. Он призвал не переживать по этому поводу, так как у России есть своя система глобального позиционирования – ГЛОНАСС.

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