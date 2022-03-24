Байден высказался за исключение России из G20

Вероятно, на следующий саммит пригласят Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе ответил на вопрос, следует ли, по его мнению, исключить Россию из Группы двадцати из-за ситуации на Украине.

"В том, что касается Группы двадцати, мой ответ - да", - сказал глава Белого дома, уточнив, что ряд стран в G20 с такой позицией не согласны.

По словам Байдена, есть вероятность, что на следующий саммит G20 пригласят Украину.

Кроме того, американский лидер отметил, что события вокруг Украины приведут к проблемам с продовольствием. "Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие страны, включая европейские и нашу страну", - подытожил Байден (цитата по ТАСС).

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