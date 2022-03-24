Минобороны откроет гумкоридор для выхода иностранных судов из украинских портов

Он заработает в пятницу с 8 утра

Россия запускает гуманитарный коридор в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море, сообщили в Национальном центре управления обороной России. Он будет действовать ежедневно с 08:00 до 19:00 мск, начиная с пятницы.

Россия призывает Международную морскую организацию оказать влияние на Киев и предпринять меры для деблокирования иностранных судов в украинских портах. Иностранные суда не могут выйти из них из-за угрозы обстрелов со стороны украинских войск и созданной Киевом минной опасности.

"Еще раз подчеркиваем, что со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается", - говорится в сообщении Минобороны по итогам заседания Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию на Украине.

24 марта российская сторона открыла 10 гуманитарных коридоров, Украина согласовала лишь три из них и предложила еще 12 дополнительных маршрутов. Как сообщил в четверг начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, официальные власти Украины опять не согласовали ни одного гуманитарного коридора в сторону России.

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