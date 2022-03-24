Шойгу обсудил Карабах с армянским коллегой

Российские миротворцы находятся в регионе с ноября 2020 года

В четверг министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с коллегой из Армении Суреном Папикяном, передает РБК.

"Главы военных ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказано в сообщении российского ведомства.

В Нагорном Карабахе российские миротворцы находятся с ноября 2020 года. Они проводят патрулирование, ведут наблюдение за соблюдением режима прекращения огня, сопровождают колонны вооруженных сил.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Шойгу в последнее время не появляется в публичном пространстве из-за связанных со спецоперацией на Украине забот.

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