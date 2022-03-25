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"Мы не отказывались быть с Европой": готов ли Запад пересмотреть международную политику

08:57
  • пятница
  • 25 марта 2022

О ситуации порассуждал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов

Прошёл ровно месяц с того дня, когда Владимир Путин принял решение о начале специальной военной операции.

В какой мере действия Москвы встречают понимание за рубежом? Осознают ли на Западе порочность своих попыток превратить Украину в "Анти-Россию"? Готовы ли американские и европейские политики пересмотреть подходы к построению международных отношений?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов.

"Мы же никогда не отказывались быть Европой. Быть с Европой. Больше всего испугались американцы. Поэтому всегда так получается, что мы на переднем крае, нам больше всех достается", - сказал он.

Полный комментарий Владимира Мамонтова смотрите в видео

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