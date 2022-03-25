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"Переиграли Запад": европейцы восхитились решением России по оплате газа

08:20
  • пятница
  • 25 марта 2022

Это решение вызовет рост курса рубля

Добро пожаловать в рублевую зону! Европе придется платить за газ в российской валюте. В Соединенном королевстве цены взметнулись на 25 процентов, при том, что доля российского газа на британском рынке всего 3 процента. Как же так, воскликнули в Европе! Мы так не договаривались.
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А замораживать российские золотовалютные резервы или счета российских бизнесменов мы что, договаривались? Будьте добры, теперь в рублях.

В европейских и американских изданиях в целом тон публикаций такой: ведущих покупателей российского газа потрясли новые требования Кремля. Среди потрясенных недружественные нам Германия, Австрия, Италия, Япония. Все, кто так дружно вводил санкции против России. Польша, которая отрапортовала об аресте счетов российского посольства, заявила, что не может платить в рублях. Придется крутиться.

Рядовые европейцы охотно комментируют инициативу России: "Молодец Путин, это вызовет рост курса рубля, и западные страны, вводящие санкции, ничего не могут сделать. Переигрывает Запад все время!"

По подсчетам самих европейцев, зависимость некоторых государств ЕС от российского газа доходит почти до 80 процентов. В Европу прибыл сам Джо Байден - провести сеанс гипноза, в ходе которого европейцы должны отказаться и от нашей нефти, и от нашего газа.

Топить можно и дровами, если Америка подкинет. И читать заклинания – мы и без русского газа проживем. Рубли готовьте. А пока у вас в действительности всё не так, как на самом деле.

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