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В Минобороны рассказали о героических поступках российских военных

08:37
  • пятница
  • 25 марта 2022

Офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество

В ходе спецоперации по защите жителей народных республик Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военнослужащих.

Командир зенитно-ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов вместе со своим подразделением прикрывал наших военных от авиации противника. Благодаря его профессиональным действиям удалось уничтожить пять беспилотников "Байрактар" и штурмовик Су-24, обеспечив безопасность полётов российских лётчиков.

Старший лейтенант, командир взвода связистов Хусейн Гадаев был тяжело ранен в неравном бою с противником. Однако сумел вынести из-под огня потерявшего сознание водителя-электрика, чем спас ему жизнь. Затем лейтенант Гадаев восстановил нарушенную связь с командованием, обеспечив управление российскими подразделениями.

Командир отделения сержант Валентин Кузаков в одиночку подорвал хорошо укреплённую пулемётную точку, уничтожил склад боеприпасов, занял оборону и удерживал позицию до подхода штурмовой группы, которая освободила населённый пункт от националистов.

Командир танкового батальона майор Евгений Крылов в ходе разведки местности обнаружил группу диверсантов, готовивших нападение на российских военных. Мгновенно оценив ситуацию, Евгений открыл огонь и уничтожил два БТР, два пикапа с крупнокалиберными пулемётами, один танк и около 20 националистов.

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