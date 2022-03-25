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В Белграде тысячи жителей вышли на акцию, осуждающую политику НАТО

08:52
  • пятница
  • 25 марта 2022

23 года назад началась агрессия НАТО против Югославии

Массовый митинг состоялся накануне вечером в Белграде в день 23-летия начала агрессии НАТО против Югославии. Жители сербской столицы несли национальные флаги и российские триколоры.
23 года назад начались натовские бомбардировки Югославии

Открылось шествие символическим включением сирены воздушной тревоги. Участники развернули транспаранты, осуждающие политику НАТО, и с надписями "Детей мы вам не простим".

В 1999 году за два с небольшим месяца от бомбежек погибли около 4 тысяч человек. Еще 10 тысяч получили ранения. Причем, большая часть погибших и пострадавших - мирное население. За время операции только на территорию Сербии были сброшены бомбы, содержавшие 15 тонн обеднённого урана, именно с этим многие эксперты связывают печальную статистику - сейчас эта балканская страна занимает первое место в Европе по смертности от онкологических заболеваний.

Во время митинга также звучали слова поддержки в адрес России, завершилось мероприятие поздней ночью, сообщает "ТВ Центр".

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